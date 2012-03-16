Продажи новых легковых авто в Украине в феврале выросли на 43%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в феврале т.г. увеличились на 43,2%, по сравнению с февралем 2011 года, до 14,511 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, продажи новых автобусов в Украине в феврале сократились на 10,9%, по сравнению с февралем 2011 года, до 237 штуки.

Также в сообщении сказано, что продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в феврале увеличились на 56,8%, по сравнению с февралем 2011 года, до 1,524 тыс. штук.

Лидерами продаж среди легковых автомобилей стали бренды: Hyundai (1408 штук), ВАЗ (1297 штук), Volkswagen (1195 штук), ЗАЗ (991 штук) и Renault (940 штук).

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации «УкрАвтоПром», в 2011 году продажи новых легковых автомобилей в Украине увеличились на 22,4%, по сравнению с 2010 годом, до 207,453 тыс. штук, продажи новых автобусов увеличились на 34,8% – до 3,640 тыс. штук, а продажи новых коммерческих авто увеличились на 4,9% – до 19,797 тыс. штук.