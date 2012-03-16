В Киеве введут автополосы для общественного транспорта

В Киеве до 1 июня с.г. планируется на отдельных улицах ввести автополосы исключительно для общественного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ.

Он дал сегодня поручение начальнику Главного управления транспорта и связи Евгению ВОДОВОЗОВУ через неделю представить план поэтапного введения таких полос на улицах столицы.

“На следующей неделе вместе с руководством ГАИ города внесите предложения, где мы до 1 июня сделаем полосы общественного транспорта. Хотелось бы, чтобы вы представили предложения в ближайшее время и безусловно, на более длительный срок”, - обратился А.ПОПОВ к Е.ВОДОВОЗОВУ во время расширенного заседания коллегии КГГА, состоявшейся сегодня утром.

Как отметил руководитель КГГА, по его мнению, в первую очередь, полосы необходимо вводить в центре столицы.

“Необходим убрать парковку авто в тех местах, где бы мы хотели иметь быстрый проезд общественного транспорта. И я до 1 апреля получу предложения от управления и ГАИ, где мы это сможем сделать в ближайшее время. У нас будет определенная поэтапность. Я не думаю, что мы широкомасштабно сразу будем вводить эти полосы. Просто есть моменты, где мы не готовы. Но есть, где уже мы должны это испытать”, - сказал А.ПОПОВ журналистам.

По его мнению, это точно может быть на просп. Леси Украинка, просп. Бажана, то есть на тех улицах, где уже проведена реконструкция, где есть условия для реализации такого проекта.

“Если, например, на просп. Л.Украинки убрать те парковки авто, которые паркуются, подъезжая к тем же объектам торговли, – это уже как раз та полоса, которую можно использовать для общественного транспорта”, - сказал председатель КГГА.

Также, по его мнению, на момент введения отдельных полос общественного транспорта необходимо обеспечить законодательно разрешение на эвакуацию припаркованных с нарушениями авто. С законодательной инициативой КГГА уже обратилось к Кабмину и Министерству инфраструктуры.

“Это обязательное условие, без которого мы не наведем порядок в части парковки. Я думаю, что мы получим решение Верховной Рады, потому что именно законом запрещено нам использование эвакуаторов. Они могут появиться одновременно с полосами, нам очень нужно, чтобы так было”, - сказал А.ПОПОВ.