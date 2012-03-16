PKP Intercity ввела новый трехдневный «карнет» на все поезда компании

Варшава. Польская железнодорожная компания PKP Intercity начала продажи нового вида билетов - ICkarnet - разрешающих неограниченное количество поездок на всех поездах компании в течении трех дней подряд.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«ICkarnet это временный именной билет, которым можно пользоваться на территории всего государства во втором классе поездов: Twoje Linie Kolejowe (TLK), Express (Ex), Express Intercity (EIC) oraz EuroCity (EC)», - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, билетом можно пользоваться без ограничения количества поездок и длинны трасс, как в будние, так и выходные дни.

«Новое предложение является интересным решением для тех, кто планирует пару поездок в течении нескольких дней», - отметила пресс-секретарь компании Малгожата СИТКОВСКА.

Компания напомнила, что билеты можно купить, как в кассах вокзалов, так и через Интернет.

«В связи с тем, что билет является именным, пользуясь ним необходимо иметь документ, с которым он покупался», - добавила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, одна поездка поездами специализирующейся на дальних перевозках PKP Intercitу между крупнейшими городами в Польше стоит от около 15 до 40 евро.

В прошлом году компания перевезла 36,6 млн. пассажиров, что составило почти 14% всех перевезенных пассажиров в Польше (4-ое место в стране), но с учетом длины трасс пассажирских перевозок компания заняла первое место с более 45% долей рынка.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в созданную в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта Польши государственную компанию PKP Group.

В прошлом году компания сократила чистый убыток почти в 4 раза до около 8,5 млн. долларов при операционном доходе более 600 млн. долларов.