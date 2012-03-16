Киев в марте погасит часть долга перед ЮЗЖД за городскую электричку

Киев в этом месяце погасит значительную часть – 15 млн. грн. - долга перед Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД) за обслуживание городской электрички.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА Александр ПОПОВ сообщил сегодня в интервью журналистам.

Он отметил, что на сегодняшний день на маршруте городской электрички работают все электропоезда.

“У нас один электропоезд был на профилактическом ремонте. Он сегодня уже работает. Мы вчера уже приняли решение, согласно которому мы финансируем приблизительно 14 млн. грн., и уже перечислили 1 млн. То есть у нас в этом месяце приблизительно 15 млн. взаиморасчетов. В принципе, мы имеем полное понимание по этим вопросам”, - сообщил председатель КГГА.

Относительно остального долга, то, по словам А.ПОПОВА, над этим вопрос городская власть будет работать в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля с.г. Юго-Западная железная дорога проинформировала, что КП «Киевпасстранс» за 2011 год задолжало ей 29 млн. грн. за обслуживание городской электрички.

Долг «Киевпасстранс» за январь 2012 года за эксплуатацию и проведение технического обслуживания ремонта подвижного состава городской электрички составлял около 5 млн. грн.

22 февраля т.г. председатель КГГА А.ПОПОВ в эфире телеканала “Киев” пообещал, что столица погасит существующий долг перед Юго-Западной железной дорогой за обслуживание подвижного состава городской электрички в ближайшее время.

6 марта он проинформировал, что Киевсовет 15 марта должен принять решение о погашении части долга города перед ЮЗЖД.

Председатель КГГА заверил, что электричка и в дальнейшем будет работать для киевлян.

Справка УНИАН. Проект городской электрички реализует Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) совместно с коммунальным предприятием «Киевпасстранс». С января по сентябрь 2011 года работали две станции городской электрички - «Киев-Петровка» и «Троещина». В октябре 2011 года были открыты еще 12 станций городской электрички.

С января 2012 года передвижной состав городской электрички в количестве 10 электропоездов переданы на баланс КП «Киевпасстранс». «Киевпасстранс» несет ответственность за состояние подвижного состава городской электрички.

ЮЗЖД отвечает за надлежащее состояние железнодорожной инфраструктуры - путевого хозяйства, системы электроснабжения и посадочных платформ.