Пассажиры поезда Одесса-Киев 15 марта недосчитались четырех вагонов

Пассажиры поезда №10 сообщением Одесса-Киев 15 марта при отправлении поезда обнаружили, что схема поезда не соответствует заявленной и отсутствуют вагоны.

«Одесские железнодорожники оперативно отреагировали на нестандартную ситуацию и, несмотря на то, что поезд был сформирован на другой дороге, срочно экипировали в рейс бригады проводников, обеспечили четыре вагона углем, водой и постельными принадлежностями и включили необходимые вагоны в состав поезда», - говорится в сообщении пресс-службы Одесской железной дороги, переданном агентству УНИАН.

По окончании служебного расследования были выявлены нарушители технологии работы, ко всем причастным были применены строгие меры дисциплинарного характера.

ОЖД приносит свои извинения пассажирам за неудобства.

«К сожалению, несмотря на то, что формирование графика движения поездов и обслуживания на всех объектах инфраструктуры железной дороги максимально автоматизированы, избежать человеческого фактора на 100% невозможно. Данный досадный случай является для железной дороги совершенно исключительным», - говорится в сообщении ОЖД.