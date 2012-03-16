ПЖД изменила расписание движения пассажирских поездов

Приднепровская железная дорога в связи с комплексным ремонтом путей вносит изменения в расписание движения пассажирских поездов с 19 марта по 25 апреля.

Как говорится в сообщении ПЖД, в частности, по Крымской дирекции железнодорожных перевозок с 19 марта по 25 апреля ремонтно-путевые работы будут вестись на четной стороне перегона Элеваторная — Пролетная, а 2-5, 10, 11, 17,18, 19-24 апреля – на направлении Остряково - Евпатория-Курорт (на станциях Евпатория Грузовая, Прибрежное, Ярка, Разъезд № 29).

По Днепропетровской дирекции железнодорожных перевозок со 2 по 13 апреля будет ограничено движение на перегоне Павлоград-1 - Зайцево, с 17 по 30 апреля - на перегоне Зайцево - Синельниково-1.

Подробную информацию обо всех изменениях в расписании движения пассажирских и пригородных поездов можно будет получить на вокзалах и станциях в местах продажи билетов.

ПЖД сообщает, что весной 2012 года дорога планирует отремонтировать и оздоровить 159 км путей на общую сумму 221 млн. грн.