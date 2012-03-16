Янукович подписал законы о реформировании железнодорожного транспорта Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в четверг, 15 марта, подписал законы «Об особенностях образования государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте» (относительно разграничения функций государственного и хозяйственного управления отраслью).

Как напоминает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»), реформирование железнодорожного транспорта будет осуществлено в три этапа. На первом этапе (2011-2012 гг.) планируется создать единый хозяйствующий субъект - государственное акционерное общество (АО «Укрзализныця»), в состав которого войдут все дороги, а также предприятия, учреждения и организации согласно перечню, утвержденному правительством.

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