Крюковский ВСЗ намерен поставить 42 пассажирских вагона в Казахстан до июня

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) намерен поставить по текущему контракту 42 пассажирских вагона в Казахстан до июня этого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По ее данным, в сварочно-сборочном цехе предприятия продолжается сборка кузовов для выполнения контракта в Казахстан с применением новых технологий и современного оборудования.

«Казахский контракт – это 18 вагонов повышенной вместимости типа плацкартный, 24 купейных вагона с купе-трансформерами. Среди купейных один вагон с местами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Все модели вагонов – новые разработки конструкторов Крюковского вагоностроительного завода», - сказано в сообщении предприятия.

Как сообщал УНИАН, ранее Крюковский вагоностроительный завод заключил контракт на производство 42 пассажирских вагонов для Казахстана.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более, чем в 20 стран мира. Завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.