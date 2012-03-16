Железные дороги Украины в январе-феврале сократили грузоперевозки на 1,2%

Железные дороги Украины в январе-феврале 2012 года сократили объем перевозки грузов на 1,2% по сравнению январем-февралем 2011 года - до 66,8 млн. тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 2,6%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины, на железнодорожном транспорте в январе-феврале 2012 года отправка зерна и продуктов помола увеличилась в 2,3 раза, химических и минеральных удобрений – увеличилась на 9,3%, строительных материалов - на 6,1%, кокса — на 2,5%.

В то же время, отправка черных металлов снизилась на 2,2%, железной и марганцевой руды — 4,9%, нефти и нефтепродуктов — на 7,7%, каменного угля — на 7,9%, цемента — на 10,5%, лесных грузов — на 27,1%, лома черных металлов — на 42,1%.

Кроме того, Госстат сообщает, что отправка грузов на Юго-Западной железной дороге выросла на 11,6%, на Южной — на 11,4%.

При этом на Приднепровской ЖД отправка грузов сократилась на 0,4%, на Донецкой — на 5,7%, Одесской — на 13,3%, Львовской — на 14,3%.

Госстат также сообщает, что грузооборот железнодорожного транспорта в январе-феврале 2012 года снизился на 4,1% - до 35,015 млрд. т/км.

В частности, грузооборот Одесской железной дороги снизился на 1,9%, на Донецкой ЖД - на 5,1%, на Приднепровской ЖД — на 6,4%, на Южной ЖД — на 8,7%, на Юго-Западной — на 8,7%, на Львовской ЖД — на 10,1.

Справка УНИАН. В январе-феврале 2012 года предприятиями транспорта Украины перевезено 122,6 млн. тонн грузов - на 1,4% меньше, чем в январе-феврале 2011 года. Грузооборот транспорта в январе-феврале сократился на 5,6% - до 63,7 млрд. т/км.