Одесский порт планирует открыть новую грузовую линию Дериндже-Одесса

Одесский морской торговый порт (ОМТП) планирует открыть новую грузовую линию Дериндже-Одесса с регулярностью 2-3 захода судна в месяц.

Об этом говорится в сообщении порта, размещенном на сайте ОМТП.

Согласно сообщению, в Одесский порт с грузом негабаритной тяжеловесной техники для строительных и дорожных работ, легковых автомобилей и партией цитрусовых из турецкого порта Дериндже прибыло судно AVIVA (флаг Белиза) накатного типа (ро-ро).

По информации заместителя начальника коммерческого отдела ГП «ОМТП» Андрея ПОРОШЕНКО, первый заход судна AVIVA может стать началом работы новой грузовой линии Дериндже-Одесса.

Для загрузки линии планируется привлечь различные грузы - от цитрусовых до автотраков и крупной строительной техники.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.

ГП «Одесский морской торговый порт», по оперативным данным, в 2011 году увеличило переработку грузов на 3,7% по сравнению с 2010 годом - до 25,621 млн. тонн. В 2010 году грузоперевалка в Одесском морском торговом порту снизилась на 11,8% по сравнению с 2009 годом - до 24,7 млн. тонн.