ВОЛЯ объявила победителей тендеров на медиа-обслуживание, креатив и проведение BTL

Компания ВОЛЯ закончила проведение тендеров на медиа-обслуживание, креатив и проведение BTL, и определила победителей.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, медиа-тендер на комплексное обслуживание ВОЛИ в 2012 г. выиграло агентство «Media Systems». Разработкой креатива будет заниматься агентство «Scholz & Friends». Победителями тендера на проведение BTL-мероприятий стали: «RAM», «Euro RSCG 4D», «Communication Unlimited»

Как отметил руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании ВОЛЯ Евгений ТРИШИН, «команды представили хорошее понимание целевой аудитории наших услуг, оптимальное ценовое предложение и обоснованную стратегию, с учетом специфики наших услуг и рынка». По его мнению, это «сильные агентства», которые помогут компании ВОЛЯ проводить рекламные кампании на высоком профессиональном уровне.

Справка УНИАН. «Media Systems» - медиа агентство полного цикла. С 2006 года Media Systems является партнером японского сетевого агентства Dentsu (№1 в Азии и одно из лидеров в мире). В 2011 года агентство вошло в состав членов-соучередителей индустриального комитета по наружной рекламе.

«Scholz & Friends Kyiv» – агентство полного цикла. Представляет интересы немецкой рекламной сети Scholz&Friends в Украине. Основано в Киеве в 1999 году. Входит в состав коммуникационного холдинга Atlantic Group.

«RAM 360˚ Agency» – агентство интегрированных маркетинговых коммуникаций, основанное в 2001 году. Специализация: маркетинг-аналитика, стратегическое развитие бренда, рекламные кампании и др.

«Euro RSCG 4D» - агентство маркетинговых услуг, Euro RSCG 4D Украина основано в марте 2004 и является частью международной рекламной сети Euro RSCG Worldwide (233 офиса в 75 странах − крупнейшая сеть в Европе и пятая по величине в мире).

«Communication Unlimited Ukraine» – интегрированное маркетинговое агентство, основано в 2005 году. C декабря 2010 года Communication Unlimited стало партнером маркетингового холдинга GMR Marketing в Украине, имеет сеть региональных представительств по всей территории Украины.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.