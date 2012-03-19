Забастовка в Греции парализовала паромное сообщение

Забастовка, объявленная греческими профсоюзами в знак протеста против введения очередных мер экономии государственных средств, парализовала работу паромных переправ, сообщает Bloomberg.

Стачка моряков в порту Пирея привела к тому, что нарушилось пассажирское сообщение столицы страны Афин с многочисленными греческими островами, разбросанными по Эгейскому морю.

В сообщении профсоюзов сказано, что они протестуют против законов, нарушающих права греческих моряков, передает Лента.ру. В частности, им не нравится отмена правила, согласно которому, все иностранные суда, работающие в греческих водах, обязаны нанимать на работу греческих же моряков.

Забастовка продлится два дня.

В последние два года забастовки в Греции проходят на регулярной основе. Это связано с тем, что профсоюзы возмущены действиями правительства, требующего от сограждан все большей и большей экономии для обслуживания внешнего долга страны.

Правительство называет эти меры вынужденными, заявляя, что в противном случае стране грозит дефолт и выход из еврозоны.

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