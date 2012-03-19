«Украэрорух» намерен с 22 марта приостановить обслуживание некоторых рейсов «Аэросвита»

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух) намерено с 22 марта 2012 г. остановить предоставление аэронавигационного обслуживания некоторым рейсам ЗАО «Авиакомпания «Аэросвит», в частности, рейсам 1273 Борисполь - Дубаи (ОАЭ), 1277 Борисполь - Рим (Италия), 171 Борисполь - Чонбури (Таиланд).

Как говорится в сообщении «Украэроруха», переданном в УНИАН, приостановка обслуживания вызвана «многомиллионной задолженностью авиакомпании за своевременно полученные от «Украэроруха» услуги и нарушением договоренности о предоплате».

«Украэрорух» сможет возобновить обслуживание рейсов авиакомпании «Аэросвит» только при соблюдении договоренности о предоплате услуг провайдера как единственно возможного способа продолжать сотрудничество и своевременное выполнение графика погашения задолженности, которая накапливается еще с конца 2011 года», - говорится в сообщении «Украэроруха».

Кроме того, «Украэрорух» напоминает, что решение о приостановке обслуживания рейсов «АэроСвита» уже принималось 15 марта 2011.

«Тогда радикального мероприятия, которое затрагивает интересы авиапассажиров, удалось избежать благодаря признанию авиакомпанией свыше 13 млн. грн. долга и договоренности о полной его оплате», - говорится в сообщении «Украэроруха».

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») создано в 1992 году. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов в зоне своей ответственности, охватывающей 5 районов полетной информации общей площадью 776 442 кв. км.