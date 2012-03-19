"АэроСвит" намерен погасить задолженность перед "Украэрорухом" 20 марта

Авиакомпания "АэроСвит" намерена погасить задолженность перед Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) утром вторника, 20 марта.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

"Платеж "Украэроруху" согласно графику выполнения обязательств "АэроСвита", который авиакомпания не успела выполнить сегодня, будет осуществлен завтра утром», - говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме того, в «АэроСвите» сообщили, что между авиакомпанием и госпредприятием достигнута «договоренность, что такой инструмент давления на компанию, как остановка авиарейсов, применяться не будет».

Напомним, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) заявило о намерении с 22 марта 2012 остановить предоставление аэронавигационного обслуживания некоторым рейсам ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» из-за «многомиллионной задолженностью авиакомпании за своевременно полученные от "Украэроруха" услуги и нарушением договоренности о предоплате».

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) создано в 1992 году. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов в зоне своей ответственности, охватывающей 5 районов полетной информации общей площадью 776 442 кв. км.