Возгорание на станции метро "Осокорки" связывают с таянием снега

Возгорание архитектурной отделки освещения на станции столичного метрополитена "Осокорки" связывают с таянием снега.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", специалистами расследован случай возгорания, произошедший 14 марта 2012 года, и повлекший сильное задымление станции и прилегающих тоннелей, и установлены причины происшествия.

Возгорание архитектурной отделки сети освещения платформы станции "Осокорки" произошло в результате снижения изоляционных свойств контактного соединения электропитания одного из светильников рабочего освещения из-за проникновения влаги в месте температурного стыка со сводом станции на это соединение, что привело к возникновению тока между контактами контактного соединения, и, как следствие, к его нагреву и искрению.

Как отмечается в сообщении, проникновению влаги способствовала совокупность факторов: интенсивное таяние снега; нахождение станции в зоне проседания почвы; ведение работ по реконструкции проспекта М.Бажана с использованием тяжелой строительной техники. К быстрому распространению огня привело применение в архитектурной отделке светильников станции "Осокорки" воспламеняющегося материала при строительстве указанной станции в 1992 году.

В сложившейся ситуации дежурный и оперативный персонал служб метро в целом действовал правильно и оперативно, также отмечают в КП «Киевский метрополитен».

Как сообщал УНИАН, 14 марта в 16.42 на станции «Осокорки» произошло загорание электропроводки ламп освещения, в результате чего возникло задымление вестибюля. В связи с этим были закрыты на вход станции метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» и организовано движение поездов на участках станций «Сырец» – «Выдубичи», «Харьковская» – «Красный Хутор».

В 19.32 работа станций «Славутич» и «Позняки» была возобновлена. Мимо станции «Осокорки» поезда следовали без остановки.

15 марта в 5.45 станция «Осокорки» возобновила работу в привычном режиме.