Стоимость авиаперевозок в Украине в период Евро-2012 вырастет на 20% - «Аэросвит»

Стоимость пассажирских авиаперевозок в Украине в период проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012 вырастет не более чем на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз дал журналистам первый заместитель генерального директора по коммерческой работе авиакомпании «Аэросвит» Антон МАТТИС.

«Стоимость безусловно вырастет, это очевидно. На сколько — сложно сказать, но в разумных пределах — 10-15-20%», - сказал он.

По словам А.МАТТИСА, повышение стоимости пассажирских авиаперевозок на период чемпионата не будет значительной, так как «альтернатива (у болельщиков — УНИАН) безусловно есть, в частности, железная дорога»

«Если авиакомпании поднимут цены до небес, то в этом случае нишу бюджетных перевозок займут другие», - сказал он.

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