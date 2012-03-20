БЖД увеличила объем перевозок грузов контейнерными поездами на 27,1%

Минск. Белорусская железная дорога в январе-феврале 2012 года увеличила объем перевозок грузов контейнерными поездами, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, на 27,1% - до 39 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре БЖД.

«Учитывая мировую тенденцию контейнеризации перевозок грузов, Белорусская железная дорога уделяет большое внимание организации перевозок грузов в контейнерах, в первую очередь, специализированными контейнерными поездами. В настоящее время по белорусской магистрали регулярно курсирует 10 контейнерных поездов, что, учитывая стабильную динамику роста контейнерных перевозок, является хорошим примером эффективной работы на рынке транспортных услуг», - отметили в пресс-центре БЖД.