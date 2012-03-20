«Укрзализныця» ввела остановки поездов на Донецк и Одессу на станции Дарница

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ввела двухминутную остановку поездов №120/119 Киев-Донецк и №396/395 Одесса-Киев на станции Дарница в Киеве.

Как говорится в сообщении «Укрзализныци», нововведение направлено на повышение доступности услуг по перевозке железнодорожным транспортом в Киеве путем установления остановок на железнодорожных станциях Дарница, Киев-Московский и Святошин для всех поездов дальнего следования, маршрут следования которых проходит через эти станции.

«Укрзализныця» отмечает, что в среднем с поезда №396 Одесса-Киев на станции Дарница выходит около 13 человек, а в праздничные дни, например, 11 марта - 43 человека. С поезда №120 Донецк-Киев на ст. Дарница в среднем выходит около 35 человек (11 марта — 74).