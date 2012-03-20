ЮЖД отобрала Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 250 млн долл

Уставное территориально-отраслевое объединение «Южная железная дорога» (ЮЖД) отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 250 млн. долларов.

Как сообщили УНИАН в ЮЖД, стоимость услуг Morgan Stanley составит 149,98 млн. долларов. В эту сумму войдут также проценты по выпуску облигаций за 5 лет.

В ЮЖД также сообщили, что стоимость услуг Morgan Stanley будет зависеть от окончательного объема размещения еврооблигаций ЮЖД.

Согласно сообщению в Вестнике государственных закупок, акцепт по отбору Morgan Stanley состоялся 19 марта т.г. Договор с банком должен быть заключен до 18 апреля т.г.

В ЮЖД не уточнили сроков выпуска еврооблигаций, сказав, что они должны быть выпущены до конца 2012 года.

Напомним, что в январе текущего года ЮЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 250 млн. долларов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.