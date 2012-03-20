ЛЖД отобрала Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 75 млн долл

Государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» (ЛЖД) отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 75 млн. долларов.

Об этом сообщается в Вестнике государственных закупок.

Стоимость услуг Morgan Stanley составит 45 млн. долларов.

Акцепт состоялся 19 марта т.г. Договор должен быть заключен до 18 апреля т.г.

Напомним, что в январе текущего года ЛЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 75 млн. долларов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций. Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн. пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом — до 23,07 млн. тонн.