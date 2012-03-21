УЗ оборудует 1100 электровозов устройствами спутниковой навигации

11:24, 21 марта 2012
Транспорт/Связь
0

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в течение второго квартала 2012 года оборудовать 1100 грузовых электровозов устройствами систем спутниковой навигации.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», передача информации будет осуществляться с помощью технологии GPRS через каналы операторов мобильной связи.

Решение об установке оборудования было принято по итогам испытаний систем спутниковой навигации, которыми для тестирования были оборудованы 18 грузовых локомотивов. Испытания проходили с 25 февраля по 10 марта на участках пути Одесской, Юго-Западной и Южной железных дорог.

Оборудование систем спутниковой навигации обеспечивает передачу информации о местонахождении локомотивов в режиме реального времени, что дает возможность контролировать использование тягового подвижного состава. Также использование систем спутниковой навигации будет способствовать уменьшению затрат за счет рационального использования подвижного состава. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter