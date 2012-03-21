УЗ оборудует 1100 электровозов устройствами спутниковой навигации

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в течение второго квартала 2012 года оборудовать 1100 грузовых электровозов устройствами систем спутниковой навигации.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», передача информации будет осуществляться с помощью технологии GPRS через каналы операторов мобильной связи.

Решение об установке оборудования было принято по итогам испытаний систем спутниковой навигации, которыми для тестирования были оборудованы 18 грузовых локомотивов. Испытания проходили с 25 февраля по 10 марта на участках пути Одесской, Юго-Западной и Южной железных дорог.

Оборудование систем спутниковой навигации обеспечивает передачу информации о местонахождении локомотивов в режиме реального времени, что дает возможность контролировать использование тягового подвижного состава. Также использование систем спутниковой навигации будет способствовать уменьшению затрат за счет рационального использования подвижного состава.