УЗ во втором полугодии внедрит электронный график движения поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует во втором полугодии 2012 года перейти к формированию электронного графика движения поездов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на генерального директора ведомства Владимира КОЗАКА.

«Внедрение на локомотивах оборудования систем спутниковой навигации позволит оптимизировать работу диспетчеров, дежурных по депо, отойти от ручного заполнения информации и во втором полугодии перейти к формированию электронного графика следования поездов», - сказал он.

По словам В.КОЗАКА, параллельно с формирование электронного графика «Укрзализныця» будет проводить работу по созданию электронной схемы объектов инфраструктуры железных дорог Украины.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует в течение второго квартала 2012 года оборудовать 1100 грузовых электровозов устройствами систем спутниковой навигации.