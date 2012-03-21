ПЖД изменила расписание движения поездов с 2 по 13 апреля

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в связи с модернизацией непарной колеи на перегоне Павлоград-1 - Зайцево участка Лозовая - Синельниково-1 в период с 2 по 13 апреля изменяет расписание движения поездов.

Как говорится в сообщении ПЖД, переданном агентству УНИАН пресс-службой ПЖД, в частности 2, 4, 5, 6-9, 11-13 апреля отменяется поезд № 819/820 Харьков - Запорожье-1- Харьков, а поезд № 803 Харьков - Киев (из Харькова) 2, 3, 5-10, 12, 13 апреля будет курсировать по измененному маршруту через Новомосковск-Днепровский без захода в Синельниково-2.

Кроме того, с 20 по 30 апреля в связи с модернизацией пути на перегоне Авдеевка - Камышовое на участке Красноармейск - Ясиноватая Донецкой железной дороги отменяется поезд № 813/816 Донецк – Днепропетровск - Донецк.

«Все изменения в маршрутах и графике движения поездов временные.

Приднепровская железная дорога обращается к своим пассажирам с просьбой быть внимательными и в связи с объявленными изменениями заранее узнавать расписание и маршруты необходимых им поездов», - говорится в сообщении ПЖД.