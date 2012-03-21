В Украине создадут круглосуточную диспетчерскую службу для автоперевозчиков

При Министерстве инфраструктуры будет создана круглосуточная диспетчерская служба для предоставления консультаций автоперевозчикам.

Как сообщается на сайте Мининфраструктуры, соответствующее поручение дал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время совещания по вопросам нелегальных перевозок.

"Чтобы любой автоперевозчик, водитель смог получить реагирования на свою проблему, мы введем круглосуточную диспетчерскую службу при Министерстве инфраструктуры", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Диспетчерская служба будет принимать жалобы на работу нелегальных перевозчиков, а также заявления о нарушениях прав перевозчиков.

Согласно сообщению Мининфраструктуры, диспетчерская служба должна заработать через 30 дней.

Кроме того, Мининфраструктуры намерено создать сервер данных инспекторов Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте. Эта база должна содержать фотографии инспекторов, а также их личные данные и быть открытой для всех.

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