МАУ и KLM расширили код-шеринговые соглашения на ряд рейсов по Украине и Европе

Авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) и KLM увеличили количество рейсов между Киевом и Амстердамом и расширили код-шеринговые соглашения на ряд рейсов по Украине и Европе.

Как говорится в сообщении МАУ, переданном в УНИАН, код-шеринговые соглашения МАУ и KLM будут включать в себя внутренние рейсы МАУ в Донецк, Днепропетровск, Львов, Одессу и Симферополь, а также рейсы KLM, вылетающие из Амстердама в Бирмингем, Эдинбург, Манчестер и Лондон (Хитроу).

Кроме того, в сообщении отмечается, что увеличение количества рейсов между Киевом и Амстердамом позволит МАУ и KLM удовлетворить спрос европейских болельщиков, прибывающих в Украину на матчи «Евро-2012».

Новое совместное расписание вступает в силу с 25 марта 2012 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Флот МАУ состоит из 23 самолетов: 20 самолетов «Боинг 737», 1 самолета «Фоккер-50» и 2 региональных самолетов Ан-148.

Авиакомпания соединяет Украину с более чем 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Авиакомпания KLM (Королевские Голландские Авиалинии) основана в 1919 году и является старейшей в мире авиакомпанией, работающей под своим первоначальным именем. KLM летает в 140 направлениях. Флот компании включает 156 судов. Ежегодно авиакомпания перевозит 22 миллионов пассажиров.

КЛМ является членом авиаальянса Sky Team, предлагающего своим пассажирам сеть из 905 направлений в более чем 169 странах на 6 континентах.