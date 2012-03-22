Янукович хочет обеспечить украинцев доступом к сети интернет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и главе Национальной комиссии, осуществляющей государственную регуляцию в сфере связи и информатизации, Петру ЯЦУКУ до 2 июля разработать и определить требования относительно создания технологической инфраструктуры сети интернет и сетей доступа к ней в населенных пунктах, а также разработать упрощенный порядок согласования проектов по созданию такой инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, также глава государства поручил правительству проработать вопрос определения правил доступа операторов и провайдеров телекоммуникаций к элементам технологической инфраструктуры сети интернет общего пользования и жилищного фонда всех форм собственности для организации и проведения соответствующих строительных и монтажных работ.

Председателю Совета министров Автономной республики Крым и председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций Президент поручил при подготовке проектов региональных программ социально-экономического и культурного развития способствовать обеспечению широкого доступа к сети интернет, в частности, в сельской местности; перестройке технологической инфраструктуры сети интернет и сетей доступа к ней потребителей; созданию отдельных элементов технологической инфраструктуры сети интернет общего пользования.