Создана рабочая группа по развитию перевозок речным транспортом

Министерство инфраструктуры создало рабочую группу, которая будет разрабатывать пути развития перевозок речным транспортом Украины.

Как говорится в сообщении Мининфраструктуры, соответствующий приказ министерства 16 марта 2012 года подписал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников.

Рабочая группа проведет комплексный анализ текущего состояния перевозок речным транспортом.

По результатам анализа группой будут разработаны практические предложения по развитию перевозок по внутренним водным путям Украины, в частности, по обновлению речной инфраструктуры, проведению дноуглубительных работ, обеспечению надлежащего уровня безопасности судоходства, внедрению максимально гибкой тарифной политики, что должно способствовать наращиванию объемов речных перевозок.

Кроме того, группа при необходимости подготовит предложения и замечания к проекту закона «О судоходстве на внутренних водных путях» и других нормативно-правовых актов.

В состав рабочей группы вошли специалисты Мининфраструктуры, Регистра судоходства Украины, Администрации речных портов, «Дельта-лоцман», «Укрводшлях», а также «Укрзализныци», Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, Украинского профсоюза работников речного транспорта, представители частных компаний, деятельность которых непосредственно связана с перевозками водным транспортом.