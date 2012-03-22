Объем рекламных услуг в Украине увеличился на 60%

Объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине в январе-феврале увеличился на 59,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 1,456 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в феврале объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 57,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 802,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 68,6%, по сравнению с 2010 годом, до 9,263 млрд грн.