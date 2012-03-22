Законопроект о работе такси должен быть принят до Евро-2012

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об особенностях осуществления деятельности по перевозке пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ в связи с подготовкой и проведением в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу» должен быть принят до начала Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на пресс-конференции в четверг председатель Профессионального союза таксистов Василий ПОПИК.

Он также сообщил, что разработчики закона практически завершили процедуру внешнего согласования законопроекта и заручились поддержкой Министерства инфраструктуры.

«При разговоре с Мининфраструктуры мы настаивали на том, чтобы закон был принят до Евро-2012. На сегодня я надеюсь, что до конца недели будет завершено внешнее согласование и на следующей неделе (с 26 марта — УНИАН) он попадет в правительство, а потом будет внесен Кабмином в Верховную раду. Мы выполнили все процедурные решения, мы получили документ от профильного министерства и будем делать все, чтобы закон был принят», - сказал он.

По словам В. ПОПИКА, привязка законопроекта о работе такси к чемпионату Евро-2012 позволяет применить к нему ускоренную процедуру прохождения законопроекта.

Законы, которые связаны с Евро-2012, могут приниматься по определенному ускоренному механизму», - сказал он.

В то же время. В. ПОПИК отметил, что для полноценного действия закона об особенностях осуществления деятельности по перевозке пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ необходимо принятие 12 подзаконных актов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские автопроизводители могут через 4-5 месяцев начать выпуск такси