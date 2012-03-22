УЗ: автоматический отбор поездных бригад оптимизировал назначения на рейс

Автоматизированная система отбора поездных бригад (АС ФПП) позволила оптимизировать назначения проводников на те или иные маршруты и избежать в этом процессе влияния субъективных факторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), переданном в УНИАН.

Данная система, введенная с 1 июля 2011 года, формирует бригады проводников на тот или иной маршрут по принципу случайных чисел.

«Подбор членов поездной бригады не зависит от субъективного выбора должностных лиц структурных подразделений. Все проводники, начальники поездов получили равный беспристрастный доступ ко всем рейсам украинских железных дорог. Это создает равные условия для проводников при распределении поездов и маршрутов», - цитирует пресс-служба начальника Главного пассажирского управления Александра ИВАНЬКО.

По словам А.ИВАНЬКО, ротация поездных бригад происходит один раз в 3 месяца.

Кроме того, АС ФПП позволила унифицировать записи в трудовых контрактах проводников пассажирских вагонов и способствовала увеличению заработной платы более 14 тыс. проводникам пассажирских вагонов и 498 начальникам поездов до 10%.

«Одним из приоритетов деятельности «Укрзализныци» является широкое применение автоматизированных систем и процессов, которые позволяют избежать субъективного влияния должностного лица на процесс принятия решений», - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным Главного пассажирского управления «Укрзализныци», в 2011 году количество работников поездных бригад, которые нарушили правила пересечения государственной границы, сократилось на 12% - до 120, количество работников, которые допустили безбилетную перевозку пассажиров, сократилось на 34% - до 492, количество работников, которые перевозили без оплаты багаж или ручную кладь, сократилось на 19% - до 200 человек.

Всего в 2011 году за указанные преступления были уволены 309 работников поездных бригад и привлечены к дисциплинарной ответственности 312 их руководителей.