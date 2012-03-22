На железнодорожном вокзале Киева 75% таксистов – нелегалы

75% таксистов, которые работают на железнодорожном вокзале Киева, нарушают действующее законодательство, регламентирующее перевозки пассажиров в такси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил председатель Профессионального союза таксистов Василий ПОПИК.

В то же время, он отметил, что речь идет о перевозчиках, «которые стоят и ждут клиентов, а не тех, которые привезли пассажира».

«На железнодорожном вокзале в Киеве нет ни одного настоящего таксиста. Возможно 75% людей, которые там стоят, уже купили себе лицензионные карточки, но они нарушают требования законодательства. Если вы мне покажете хотя бы один легальный автомобиль, который стоит на вокзале, за каждый такой автомобиль, который работает по действующему законодательству, я могу выставить по бутылке коньяка», - сказал он.

В.ПОПИК отметил, что в такси, работающем по действующему законодательству, обязательно должен быть установлен действующий таксометр. Кроме того, автомобиль должен быть обозначен специальной символикой и световыми сигналами.

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