ВР поддержала предложения Президента к закону о международных перевозках

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения международных автомобильных перевозок".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 263 народных депутата из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

Предыдущий закон был принят Верховной Радой Украины 12 января 2012 года, однако глава государства его заветировал.

В новой редакции закона учтены предложения Президента Украины относительно внесения соответствующих изменений в законы "О дорожном движении" и "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности", которые уточняют их положение относительно обязательного наличия лицензионной карточки при осуществлении перевозок автомобильным транспортом только опасных грузов.

Учтено также предложение Президента Украины относительно изменения названия центрального органа исполнительной власти в сфере транспорта на "центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере транспорта".