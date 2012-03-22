ПЖД ввела усиленный контроль над выгрузкой полувагонов

С 19 марта по 31 декабря 2012 года на Приднепровской железной дороге введен особый контроль над выгрузкой полувагонов (особенно грейферными кранами) во всех местах выполнения погрузочных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД, в частности, под усиленный надзор взяты соблюдения технологических процессов работниками, которые осуществляют контроль технического состояния вагонов во время их передачи-приема; техническое и коммерческое состояние вагонов после их приема, качество подготовки вагонов под погрузку.

По информации пресс-центра, за два месяца 2012 года предприятия-арендаторы повредили 217 вагонов ПЖД на сумму 1,1 млн грн., Из них 80 вагонов – при выгрузке, в том числе 15 – грейферным краном в портах.

Основная причина повреждения вагонов – нарушение требований ГОСТа 22236-75, правил маневровой работы и технических условий выполнения грузовых операции.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году на ПЖД было повреждено 1238 вагонов на сумму 4,8 млн грн., В частности 690 вагонов - при выгрузке, в том числе 144 - во время выгрузки грейферным краном в портах.