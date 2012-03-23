Колесников открыл центр по подготовке машинистов электропоездов «Хюндай»

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня, 23 марта, открыл тренажерный центр по подготовке машинистов скоростных электропоездов «Хюндай».

Как передает корреспондент УНИАН, тренажер установлен в реконструированном помещении на станции «Дарница». Тренажер является копией кабины двухсистемного электропоезда «Хюндай» и моделирует условия движения электропоезда по основным направлениям, по которым будет курсировать поезд «Хюндай».

Модель кабины электропоезда имеет все элементы управления. За кабиной машиниста перед лобовым стеклом установлен экран, на котором в 3D-формате отображаются панорамы реальных участков пути с расположенными на них объектами. Модель кабины оборудована пультом управления системы связи и воспроизведения звуковых сигналов.

«Обучение машинистов все больше напоминает авиационные технологии», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В тренажерном центре также расположены учебные классы для подготовки машинистов, комнаты отдыха для работников локомотивных бригад, которые будут проходить обучение. На сегодняшний день для обслуживания электропоездов «Хюндай» Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» отобрала 100 специалистов. Обучение первой группы машинистов начнется с понедельника, 26 марта. Для обустройства тренажерного центра были проведены реальные съемки направлений от Киева до Харькова, Донецка и Львова.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. Южная железная дорога подписала контракт с компанией «Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения.

В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.