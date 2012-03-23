Крюковский ВСЗ вывел на рынок отечественный поезд нового типа

С 1 апреля первый скоростной межрегиональный поезд локомотивной тяги повышенной комфортности производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) начнет работать на маршруте Киев-Харьков.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, вчера в Харькове специалисты "Укрзализныци" во главе с первым заместителем генерального директора Николаем СЕРГИЕНКО и КВСЗ во главе с председателем правления Евгением ХВОРОСТОМ осмотрели состав. Представителям железной дороги понравилось решение заводчан по устройству буфета для организации питания пассажиров. Обсуждены другие аспекты эксплуатации поезда.

Н. СЕРГИЕНКО отметил, что поезд в отличном состоянии, он должен стать новым словом в пассажирских перевозках. Возможно, летом Южная железная дорога задействует его для доставки отдыхающих по маршруту Харков-Симферополь.

Как сообщал УНИАН, новый скоростной межрегиональный поезд локомотивной тяги рассчитан на движение со скоростью 200 км/час (конструкционная скорость – 220 км/час). Он состоит из девяти пассажирских вагонов последнего поколения производства Крюковского вагоностроительного завода. В их числе: два вагона первого класса (в каждом - 64 места); два вагона первого класса с салоном для VIP-пассажиров (в каждом - 52 места плюс 8 мест для VIP-пассажиров); три вагона второго класса (по 94 места); один вагон второго класса, приспособленный для перевозки пассажиров в инвалидных колясках (82 места и 2 места для инвалидов), один вагон третьего класса (112 мест). Общее количество мест – 726.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется в более чем 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт., а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.