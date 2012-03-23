Скоростные электропоезда «Хюндай» начнут курсировать из Киева в Днепропетровск в сентябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ на открытии центра подготовки машинистов скоростных электропоездов «Хюндай».

Он сообщил, что скоростное движение на Одессу будет открыто до декабря 2012 года.

«Не позднее сентября запустим Днепропетровск и не позднее декабря – Одессу. До конца 2012 года все города-миллионники будут принимать участие в скоростном движении», - сказал он. Электропоезда будут курсировать со скоростью до 160 км/ч.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что технически поезда могут развивать и более высокую скорость, однако на сегодняшний день Украина не может обеспечить соответствующих пассажиропотоков, чтобы сделать рентабельными перевозки на более высоких скоростях.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. Южная железная дорога подписала контракт с компанией «Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения.

В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.