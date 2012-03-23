Польша и Украина на Евро-2012 запустят 5 дополнительных поездов до/из Киева и Львова

Варшава. Государственные железнодорожные компании Польши и Украины на время проведения чемпионата по футболу Евро-2012 запустят пять дополнительных поездов на двух маршрутах: Киев-Варшава-Киев и Львов-Перемышль-Львов.

Как сообщила УНИАН польская компания PKP Intercity, поезда из Львова в Перемышль будут отправляться 9, 13 и 17 июня с обратным отправлением 10, 14 и 18 июня, а из Киева в Варшаву и из Варшавы в Киев – 25 июня и 2 июля.

PKP Intercity сообщила, что в связи с разной шириной железнодорожных путей в Польше и Украине пассажиры некоторых поездов будут переходить в польские составы, а в некоторых случаях будет использована традиционная схема – замена тележек вагонов.

Польская компания отметила, что в июне будут курсировать также 4 поезда, выполняющие сейчас регулярные рейсы по маршрутам Киев-Берлин, Киев-Варшава, Вроцлав-Перемышль-Киев, Перемышль-Львов (туда и обратно).

Пресс-служба компании сообщила, что в регулярно курсирующих между Украиной и Польшей поездах сейчас доступно 2450 мест, не уточнив, сколько человек могут воспользоваться дополнительными поездами.

Как сообщал УНИАН, компания PKP Intercity, специализирующаяся в Польше на дальних и международных пассажирских перевозках, в феврале заявила о намерении не повышать цены на проезд на время Евро-2012.

Справка УНИАН. Билеты на регулярные поезда в Украину - в зависимости от поезда и маршрута - стоят от примерно 40 до 150 евро, а поездка между польскими городами-организаторами Евр-2012 (это Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань) - обойдется от 10 до 40 евро.

Внутренние перевозки в Польше выполняет также компания Przewozy Regionalne (бренд ІnterRegio), билеты на поезда которой стоят дешевле, но поездка занимает обычно больше времени.