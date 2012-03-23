«Укрзализныця» планирует сделать выпуск евробондов открытым

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует сделать выпуск своих еврооблигаций открытым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на открытии центра для подготовки машинистов сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Он не сообщил сроков и подробностей планируемого размещения.

Напомним, в ноябре 2011 года вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что «Укрзализныця» планирует в декабре 2011 года выпустить евробонды.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») является органом управления железнодорожным транспортом общего пользования. «Укразализныця» была создана в декабре 1991 г. В сферу ее управления входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

С 22 марта 2012 года вступил в силу закон Украины «Об особенностях создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», который определяет правовые, экономические и организационные особенности создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования, 100% акций которого принадлежат государству, на базе государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).