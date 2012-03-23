Польская PKP Intercity готовится перевезти на Евро-2012 дополнительно 45 тыс. пассажиров

Варшава. Польская компания PKP Intercity на время проведения в Польше Евро-2012 запустит внутри страны пятьдесят дополнительных поездов, которые смогут перевезти более 45 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отметив, что болельщики также смогут воспользоваться традиционными действующими сообщениями между 4 городами-организаторами чемпионата: Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань.

По данным компании, кроме дополнительных 50 поездов, на матчи можно будет добраться составами, которые приезжают за три часа до начала матча. Обратное сообщение будет осуществляться за 1,5 часа после окончания мачта или получаса после закрытия специально оборудованных мест трансляции матчей.

Каждый дополнительный поезд будет сформирован из 11 вагонов, которые позволят перевезти 800-900 человек, а во время всего чемпионата по всей Польше будет курсировать 261 поезд с 1700 вагонами.

Компания отметила, что болельщики смогут купить билеты в кассах вокзалов, у «мобильных кондукторов», в специальных автоматических «билетоматах», а также через Интернет, заметив, что ее веб-страница доступна также на английском, немецком и русском языках.

PKP Intercity также сообщила, что намерена запустить 12 дополнительных поездов сообщением с Чехией, 7 – с Российской Федерацией, 6 – с Германией и 5 – с Украиной.

Как сообщал УНИАН, PKP Intercity намерена, кроме обычных билетов, продавать на Евро-2012 в рамках услуги Polish Рass специальные «проездные», позволяющие неограниченное количество поездок от 3 до 27 дней стоимостью от 70 до 230 евро.

Ее главный конкурент – специализирующая на региональных перевозках компания Prezewozy Regionalne – в рамках аналогичной услуги будет продавать билеты от 25 до 75 евро.

PKP Intercity и Prezewozy Regionalne в прошлом году среднем в месяц перевозили около трех и почти 10 млн. пассажиров соответственно.

Справка УНИАН. Польские власти ожидают приезда в страну на Евро-2012 от 800 тыс. до 1 млн. болельщиков, большинство из которых, по данным пограничников, прибудут самолетом, а поездом будут передвигаться только внутри Польши.