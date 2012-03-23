ЮЖД завершает работы по электрификации участка Лозовая-Красноград-Полтава

Южная железная дорога завершает работы по электрификации участка Лозовая – Красноград – Полтава.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южной железной дороги.

На станциях Сахновщина и Красноград завершены строительные, монтажные работы и наладка оборудования тяговых подстанций, которые готовы к подключению. Полностью завершена установка опор, фундаментов, анкеров от станции Красноград до станции Лозовая. Завершена раскатка контактной подвески на участках Красноград – Кегичевка и Лозовая – Орелька. Основные работы выполнены ДАК «Энергетика».

Для работ был привлечен электромонтажный поезд №707. Также на станциях «Красноград» и «Лозовая» ведутся работы по переустройству контактной сети.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к Евро-2012 Южной железной дорогой были построены четыре стационарные тяговые подстанции – на ст. Красноград, Сахновщина, Карловка (направление Полтава – Красноград – Лозовая), а также подстанция Сагайдак (направление Гребенка – Полтава), которая с февраля т.г. уже работает на тягу поездов. При этом за все предыдущие 20 лет было построено всего две стационарные тяговые подстанции – в Ромодане (2002 г.) и Полтаве (2007 г.).

Все четыре новые стационарные тяговые подстанции блочно-модульного типа. Здесь используется самое современное оборудование: элегазовые выключатели, компактные распредустройства всех напряжений и т.д., что на порядок повышает надёжность тягового электроснабжения и снижает эксплуатационные расходы. Мощность тяговых подстанций учитывает перспективу развития инфраструктуры железной дороги и региона в целом.

Эксплуатационная протяженность участка Лозовая – Красноград – Полтава составляет 176 км; развернутая – 314 км.