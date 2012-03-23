ЮЖД реконструирует станцию «Харьков-Балашовский»

Южная железная дорога реконструирует станцию «Харьков-Балашовский».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги, специалисты группы технической документации Основянской дистанции сигнализации и связи в установленные сроки разработали проект по реконструкции и объединению двух станционных парков станции «Харьков-Балашовский».

На сегодня выполнены подготовительные монтажные работы. В ближайшем времени начнут работы по изменению путевого развития. Выполнение работ по данному проекту обеспечит безопасный прием и отправление пассажирских поездов.

В ходе реконструкции также будет обновлен фасад здания станции «Харьков-Балашовский», проведена реконструкция прилегающей территории. Данные работы выполняются Харьковским СМЭУ-2 (руководитель Сергея КРЯЧКО).

Станция «Харьков-Балашовский» в ходе реконструкции будет приведена к европейским стандартам, заверили на ЮЖД.

Кроме этого, на станции «Харьков-Сортировочный» в Харьковском вагонном участке №1 работники ШЧ-5 приступили к перемонтажу электрических схем постов ЭЦ и переустройству напольного оборудования для реализации нового проекта в связи с проводимой реконструкцией ремонтно-экипировочного депо для обслуживания межрегиональных ускоренных пассажирских поездов HUNDAI и SKODA.