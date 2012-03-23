Польская PKP Kargo заплатит 20 млн долл. штрафа за нарушение конкуренции

Варшава. Крупнейший в Польше железнодорожный перевозчик грузов компания PKP Kargo проиграла длящийся с половины 2009 года спор с Антимонопольным комитетом (UOKiK) о нарушении конкуренции и обязана заплатить 20 млн долл. штрафа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе UOKiK, Апелляционный суд на этой неделе подтвердил правильность принятого Антимонопольным комитетом решения, которым он обязал компанию прекратить нарушающую конкуренцию практику и заплатить штраф 60 млн злотых (1 USD = 3,1 PLN).

Комитет сообщил, что принадлежащая польскому государству PKP Kargo отказывалась предоставлять скидки на свои услуги компаниям, которые являлись ее конкурентами, что является нарушением антимонопольного законодательства.

«Компания воспользовалась правом и оспорила решение. Суды последующих инстанций подтвердили правильность решения UOKiK", - отметила пресс-служба комитета.

Напомним, ранее в 2004 году PKP Cargo уже была оштрафована за нарушение конкуренции на сумму около 13 млн долларов (по текущему курсу).

Как сообщал УНИАН, входящая в государственную акционерную компанию PKP Group - PKP Cargo - в прошлом году заняла более 50% рынка грузоперевозок в Польше.

Справка УНИАН. Польское правительство акционировало государственную компанию PKP в PKP Group в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны, согласно требованиям Евросоюза, к которому Польша присоединилась в 2004 году.

В созданную группу вошли 8 основных компаний, разделенных ранее в зависимости от выполняемых функций, главным образом, занимающиеся пассажирскими и грузовыми перевозками (по 2 компании) и управлением железнодорожной инфраструктурой (4 фирмы).