Могилев договорился с ПЖД о всех необходимых остановках в Крыму

Приднепровская железная дорога и председатель Совмина АРК Крым Анатолий Могилев договорились о согласовании с местными властями всех необходимых промежуточных остановок поездов на территории Крыма, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

ПЖД подтвердила, что сейчас корректируется график движения пассажирских поездов на 2012-2013 г. и заверила, что в нем будут сохранены все остановки, пользующиеся спросом пассажиров.

По сообщению ПЖД, для урегулирования спорных вопросов создана рабочая группа. Эта группа 26 марта посетит Джанкой для выработки вместе с райсоветом и госадминистрацией приемлемого решения относительно движения поездов через эту станцию.

Как отмечает дорога, необходимость создания специальной рабочей группы вызвана определенной негативной реакцией, возникшей вокруг введения нового графика поездов, которую отдельные политические силы используют для собственной пиар-компании. В частности, местные жители опасаются, что введение нового графика негативно скажется на их жизни: ограничит посадку-высадку пассажиров, лишит местное население возможности осуществлять торговлю на платформах во время остановок, лишив заработка и т.п.

Вместе с тем, железная дорога отмечает, что остановки поездов для стихийной торговли на платформах вокзалов не входит в функции железнодорожного перевозчика. Социальные проблемы маленьких городов нужно решать, прежде всего, с местными властями.

ПЖД обращается к жителям Крыма с просьбой не поддаваться паническим настроениям и доверять только официальной информации, а также решать спорные вопросы цивилизованным путем. Вмешательство в работу железнодорожного транспорта, блокирование путей и проч. является противозаконным и угрожает безопасности движения, предупреждает перевозчик.