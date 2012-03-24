В ДТП в Венгрии пострадали шесть украинцев

В Венгрии в дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины со ссылкой на информацию Посольства Украины в Венгрии.

По данным дипучреждения, 22 марта на автомагистрали в направлении с г. Будапешта в г. Надьканижа столкнулись микроавтобус, в котором находилось шесть граждан Украины, и легковой автомобиль.

В результате ДТП 6 украинцев получили легкие травмы и после оказания им первой медицинской помощи были сразу же выписаны.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении водителя украинского микроавтобуса, которое расследует Управление полиции округа Шомодь.