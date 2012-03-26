ЮЖД направила на подготовку поездные бригады для электропоездов «Шкода»

Южная железная дорога направила на подготовку поездные бригады для электропоездов «Шкода».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия, 26 марта в Харьковский центр профессионального образования Южной железной дороги прибывает группа работников поездных бригад, которые пройдут двухнедельное обучение для работы на электропоездах «Шкода».

Обучение пройдут 42 проводника и 7 начальников поездов Харьковского вагонного участка. В 72-часовой программе обучения около десятка дисциплин, в том числе изучение устройства, эксплуатации и оборудования «Шкоды», деловая этика и культура обслуживания пассажиров, английский язык. После обучения будет проведено дифференцированное тестирование.

Кроме этого, очередная группа специалистов электровозного депо Харьков-«Октябрь» Южной железной дороги отправлена на обучение в Чехию. 25 марта в учебный центр компании «ŠKODA VAGONKA a.s.» направлены главный технолог депо, мастер, слесари по ремонту подвижного состава и машинисты. Первая группа специалистов депо, состоящая только из машинистов, прошла обучении в Чехии в начале марта.

Справка УНИАН. Первый двухэтажный электропоезд двойного питания «Шкода» прибыл в Харьков 25 марта. Планируется, что поезда «Шкода» будут курсировать по кольцевым маршрутам Харьков-Донецк-Мариуполь-Донецк-Днепропетровск-Харьков и Харьков-Днепропетровск-Донецк-Луганск-Донецк-Харьков.

В ближайший день «Шкода» пройдет необходимые таможенные процедуры, потом - пусконаладочные работы и подготовку к испытаниям. Испытания поездов, которые работают как на постоянном, так и на переменном токе, будут проводиться на участках Лозовая-Словянск (постоянный ток) и Борисполь-Барышевка (переменный ток).

В состав электропоезда входят шесть двухэтажных вагонов, из них два - главных моторных с кабинами управления. Количество мест - 636, из них 46 - первого класса и 590 - второго. Согласно с заявкой Южной железной дороги, в одном из вагонов обустроен мини-бар. К услугам пассажиров - система Wi-fi, розетки питания и тому подобное. В поездах предусмотрены места для инвалидов-колясочников.

Напомним, 16 марта в Харьков прибыл первый скоростной поезд Hyundai южнокорейского производства.