Беларусь и Россия договорились о возобновлении авиарейсов Минск-Москва
Минск. Авиационные власти Беларуси и России договорились о возобновлении рейсов Минск-Москва.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора «Белавиа» Игорь ЧЕРГИНЕЦ.
«Сейчас завершается регистрация пассажиров рейсов, которые должны были улететь из Минска в Москву сегодня в 7.00 и 9.00. Надеюсь, пока идет пресс-конференция, рейсы уже вылетят», - сказал замгендиректора «Белавиа».
И.ЧЕРГИНЕЦ высказал надежду, что соглашение об авиарейсах будет достигнуто с условием паритета: четыре рейса в день со стороны «Белавиа» и столько же - со стороны России.
«Сегодняшняя ситуация возникла в связи с желанием российской стороны нарушить паритет и выполнять пять рейсов в день», - сказал И.ЧЕРГИНЕЦ. Между тем, отметил он, есть соглашение между правительствами Беларуси и России от 12 декабря 1997 года, которое предусматривает коммерческий паритет между Минском и Москвой.
И.ЧЕРГИНЕЦ также сообщил, что «Белавиа» компенсирует стоимость билетов на рейсы Минск-Москва.
«Авиакомпания «Белавиа» компенсирует стоимость билетов на рейсы между Москвой и Минском и бесплатно осуществляет процедуру перебронирования билетов», - подчеркнул И.ЧЕРГИНЕЦ.
Как сообщалось, сегодня утром в 6.35 «Белавиа» получила телеграмму из Москвы, в которой говорилось, что российские авиационные власти прервали воздушное сообщение между Минском и Москвой, отозвав разрешение на полеты «Белавиа».
По неофициальной информации, причиной отмены стало решение российской компании "Росавиация" о лишении "Белавиа" лицензии, о чем российская сторона уведомила белорусскую телеграммой. В ответ Минск отказался принимать московские рейсы.
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