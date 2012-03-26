Беларусь и Россия договорились о возобновлении авиарейсов Минск-Москва

Минск. Авиационные власти Беларуси и России договорились о возобновлении рейсов Минск-Москва.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора «Белавиа» Игорь ЧЕРГИНЕЦ.

«Сейчас завершается регистрация пассажиров рейсов, которые должны были улететь из Минска в Москву сегодня в 7.00 и 9.00. Надеюсь, пока идет пресс-конференция, рейсы уже вылетят», - сказал замгендиректора «Белавиа».

И.ЧЕРГИНЕЦ высказал надежду, что соглашение об авиарейсах будет достигнуто с условием паритета: четыре рейса в день со стороны «Белавиа» и столько же - со стороны России.

«Сегодняшняя ситуация возникла в связи с желанием российской стороны нарушить паритет и выполнять пять рейсов в день», - сказал И.ЧЕРГИНЕЦ. Между тем, отметил он, есть соглашение между правительствами Беларуси и России от 12 декабря 1997 года, которое предусматривает коммерческий паритет между Минском и Москвой.

И.ЧЕРГИНЕЦ также сообщил, что «Белавиа» компенсирует стоимость билетов на рейсы Минск-Москва.

«Авиакомпания «Белавиа» компенсирует стоимость билетов на рейсы между Москвой и Минском и бесплатно осуществляет процедуру перебронирования билетов», - подчеркнул И.ЧЕРГИНЕЦ.

Как сообщалось, сегодня утром в 6.35 «Белавиа» получила телеграмму из Москвы, в которой говорилось, что российские авиационные власти прервали воздушное сообщение между Минском и Москвой, отозвав разрешение на полеты «Белавиа».

По неофициальной информации, причиной отмены стало решение российской компании "Росавиация" о лишении "Белавиа" лицензии, о чем российская сторона уведомила белорусскую телеграммой. В ответ Минск отказался принимать московские рейсы.

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