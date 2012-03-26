Болельщики «Динамо (Киев)» разрисовали 3 вагона поезда Киев-Мариуполь

Болельщики футбольного клуба «Динамо (Киев)», которые ехали в Мариуполь на матч премьер-лиги «Ильичевец» — «Динамо (Киев)», в ночь на 25 марта разрисовали 3 вагона поезда №84 Киев—Мариуполь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой ж/д.

"Двери, окна, стены, потолки, тамбуры и зеркала вагонов №№ 5, 6 и 7 были сильно разрисованы маркерами и краской, а также обклеены различными стикерами с символикой «Динамо (Киев)», ультрас и свастикой", - отмечает пресс-служба ДЖД.

В настоящее время сотрудниками Линейного отдела транспортной милиции на ст. Мариуполь проводится доследственная проверка, предварительная квалификация — хулиганство.

Железнодорожники подсчитывают нанесенный ущерб и приводят вагоны в надлежащее состояние. В частности, в настоящее время 2 вагона уже отремонтированы текущим ремонтом и 1 вагон отцеплен на отцепочный.

Как отмечает дорога, действия хулиганов не только приводят к значительному материальному ущербу, но и в условиях дефицита подвижного состава временный вывод его из эксплуатации может негативно сказаться на перевозочном процессе.