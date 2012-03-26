На киевском ж/д вокзале установлен терминал для распечатки билетов, заказанных через Internet

«Укрзализныця» установила на станции Киев-Пассажирский опытный образец терминала самообслуживания по распечатке проездных документов, заказанных через Internet. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УЗ.

Автомат установлен на станции Киев-Пассажирский рядом с кассой для обслуживания пассажиров, которые приобрели проездные документы через систему «Е-билет».

«В связи с тем, что законодательство Украины при посадке в поезд не позволяет пассажиру садиться в поезд с билетом, приобретенным через Internet, на крупных вокзалах были организованы отдельные кассы, где пассажир может получить распечатанный билет на стандартном бланке. На сегодняшний день мы автоматизировали эту процедуру. Теперь пассажир, не обращаясь в ж/д кассу, имеет возможность самостоятельно распечатать проездной документ с помощью терминала по имеющемуся номеру или через штрих-код заказа. Процедура занимает всего 30-40 секунд», - рассказал главный инженер Главного пассажирского управления "Укрзализныци" Евгений Дыхне.

По мнению главного инженера, электронный терминал самообслуживания станет востребованным среди пассажиров и снимет нагрузку с железнодорожных касс. "Сейчас терминал должен пройти проверку, в частности, во время пиковых перевозок на Пасхальные праздники », - отметил Е.Дыхне.

По данным УЗ, тенденция роста спроса на услугу «Е-билет» увеличивается из года в год. Так, в течение 2009 г. через сеть было приобретено около 83.5 тыс. билетов, 2010 г. - 132.5 тыс. билетов, а 2011 год стал рекордным по продаже билетов через Internet - 693.9 тыс. билетов.

В текущем году уже приобретено 363 тыс. билетов, что с начала внедрения услуги составил более 1 млн шт.