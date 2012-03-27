Генпрокуратура возбудила дело в отношении служащих Измаильского морпорта

Главное управление правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта и оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Украины возбудило уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками ГП «Измаильский морской торговый порт» (Одесская область).

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, госслужащие, «используя свое служебное положение в интересах третьих лиц и нарушая требования законодательства относительно выполнения грузовых работ с загрязняющими веществами, преднамеренно не приняли мер по взысканию с субъектов ведения хозяйства платы за очистку помещений и территории порта от остатков загрязняющих грузов».

По данным Генпрокуратуры, вместо этого подозреваемые сотрудники порта организовали выполнение указанных работ сотрудниками порта за счет порта, чем нанесли убытки госпредприятию более чем на 10 млн грн.

Досудебное следствие по данному делу продолжается.