ПЖД направила 5 локомотивных бригад на подготовку для работы на Hyundai Rotem

Приднепровская железная дорога (ПЖД) направила в Лубенский центр профессионального образования ЮЖД 5 локомотивных бригад в составе машиниста и помощника машиниста Днепропетровского моторвагонного депо на подготовку для работы на скоростных электропоездах HRCS2 «Hyundai Rotem».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, обучение машинистов будет проходить с 19 марта по 21 апреля 2012 г.

Кандидаты на обучение в соответствии с положением о проведении профессионального отбора выбраны по возрастным и профессиональным критериям.

Лубенский центр профессионального образования Южной железной дороги подготовит машинистов и помощников машинистов электропоездов «Hyundai Rotem» не только для Приднепровской магистрали, но и для остальных железных дорог Украины. К участию в учебном процессе приглашены иностранные специалисты по эксплуатации скоростных корейских локомотивов.

Напомним, что на Южной железной дороге сейчас находятся два электропоезда производства «Hyundai Rotem», еще два придут в Харьков во второй декаде апреля. Их испытания с участием специалистов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта, ЮЖД и завода-изготовителя начнутся на следующей неделе, а в опытную эксплуатацию скоростные электропоезда поступят в первой декаде мая.